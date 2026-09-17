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Россия и Украина провели обмен гражданскими

Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсантъ», 15 человек отправились из России на Украину, ещё трое - с Украины в Россию.

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