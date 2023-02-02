Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов

Профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко призвала родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве.
Профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко призвала родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве.
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