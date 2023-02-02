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Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов

Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов

Профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко призвала родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве.

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