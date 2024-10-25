Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф.
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