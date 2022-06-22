Валерий Савин: «Публичная власть отдаляется от населения»

Что такое «публичная власть», в какую сторону трансформируется местное самоуправление, и почему гражданам следует вникать в эти вопросы? Должен ли губернатор организовывать покос травы в Орле и какой вариант выборов мэра следует считать наиболее адекватным нынешнему времени? Кому выгодно исключать из единой системы публичной власти понятие «народ» как субъект и объект публичной власти? Ждать ли экономии бюджетных средств от создания Орловского муниципального округа, и насколько возможная сиюминутная экономическая эффективность от ликвидации сельских поселений повлияет на взаимоотношения людей и власти.