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Валерий Савин: «Публичная власть отдаляется от населения»

Что такое «публичная власть», в какую сторону трансформируется местное самоуправление, и почему гражданам следует вникать в эти вопросы? Должен ли губернатор организовывать покос травы в Орле и какой вариант выборов мэра следует считать наиболее адекватным нынешнему времени? Кому выгодно исключать из единой системы публичной власти понятие «народ» как субъект и объект публичной власти? Ждать ли экономии бюджетных средств от создания Орловского муниципального округа, и насколько возможная сиюминутная экономическая эффективность от ликвидации сельских поселений повлияет на взаимоотношения людей и власти.

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