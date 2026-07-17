На Ямале выросло предложение малогабаритных квартир в аренду

На Ямале стали чаще сдавать маленькие квартиры. В июне 2026 года предложений компактного жилья стало значительно больше, чем год назад, что создало выгодные условия для арендаторов, сообщили аналитики «Авито Недвижимости».
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