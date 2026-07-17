Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

На Ямале выросло предложение малогабаритных квартир в аренду

На Ямале выросло предложение малогабаритных квартир в аренду

На Ямале стали чаще сдавать маленькие квартиры. В июне 2026 года предложений компактного жилья стало значительно больше, чем год назад, что создало выгодные условия для арендаторов, сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии