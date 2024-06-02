Врач Тяжельников: В жару нельзя пить кофе, алкоголь и сладкую газировку

В жаркую погоду не следует пить крепкий чай, кофе, сладкую газировку и алкогольные напитки. Об этом агентству РИА Новости рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы.