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Врач Тяжельников: В жару нельзя пить кофе, алкоголь и сладкую газировку

Врач Тяжельников: В жару нельзя пить кофе, алкоголь и сладкую газировку

В жаркую погоду не следует пить крепкий чай, кофе, сладкую газировку и алкогольные напитки. Об этом агентству РИА Новости рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы.

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