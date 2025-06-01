Как появились «блинообразные купола» на поверхности Венеры? Учёные объяснили необычную форму вулканов второй планеты Солнечной системы

Учёные из Технологического института Джорджии, Университета Лиона и Университета штата Аризона пришли к выводу, что необычные вулканические образования на поверхности Венеры — так называемые «блинообразные купола» — скорее всего, сформировались из-за сочетания эластичной литосферы планеты и лавы высокой плотности.