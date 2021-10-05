За рулём

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«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов

«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов

«За рулем» № 10/2021 — это: ЗР МОМЕНТ В Париже ограничили скорость движения: 30 км/ч. Хотите так же у нас? Универсал Dacia Jogger и обновленный кроссовер Skoda Kodiaq Контроль за шумностью автотранспорта – это реально? ЗР ПРЕМЬЕРА Лада Гранта с новым мотором ВАЗ‑11182 Hyundai Creta нового поколения: первый тест Kia Cerato стал круче и дороже Chevrolet Trailblazer: модный размер, но лишь три цилиндра ЗР АКТИВ Новые штрафы с камер: чего ждать и когда?  Новая техника на службе в ГИБДД  В электромобили нас пересадят.

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