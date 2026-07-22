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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадейкин о Шабанове в НХЛ: «У меня сомнений по поводу его уровня нет. Он быстрее остальных, это видно на льду. Смена команды станет хорошей возможностью скинуть груз первого сезона»

Нападающий « Автомобилиста »  Александр Кадейкин  высказался о переходе форварда Максима Шабанова в «Миннесоту».

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