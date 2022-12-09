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Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с казанским, «Липецк» против «Локомотива», другие матчи

10-11 декабря пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с казанским, «Липецк» против «Локомотива».

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