Образована районная избирательная комиссия.

В понедельник, 11 декабря, состоялось совместное заседание президиума Бобруйского районного Совета депутатов и Бобруйского районного исполнительного комитета под руководством главы района Александра Суходольского и заместителя председателя райсовета Зинаиды Трубочки.
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