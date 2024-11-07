Овечкин о пятиматчевой голевой серии: я просто получаю удовольствие

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал тяжелой игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилл Предаторз" (3:2) и оценил свою голевую серию из пяти матчей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии