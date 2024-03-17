Имиджмейкер Ельцина: победа даст Путину основание продолжать проводимую политику

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, имиджмейкер Борис Ельцина Игорь Минтусов прокомментировал в интервью «ФедералПресс» высокие результаты Владимира Путина на президентских выборах.
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