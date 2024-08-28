Джаз как язык дипломатии: Казань готовится к грандиозному фестивалю накануне саммита БРИКС

В преддверии XVI саммита стран БРИКС, Казань готовится стать эпицентром мировой джазовой культуры. С 28 по 30 августа 2024 года столица Татарстана примет международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей.
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