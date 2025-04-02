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Царьград

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Врачи вынудили Лену бросить сына Юру. Спустя 20 лет он молил: "Мама, отзовись. У меня больше никого нет"

В одном из выпусков передачи "Жди меня" участвовал Юрий Ломинский, искавший маму. Молодой человек вырос в детдоме и, мечтая увидеть мать, обратился на телевидение.

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Комментарии
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Амара Карпова
Дай Бог счастья Юре👊🙏🙏🙏
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19 час.
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