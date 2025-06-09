Дроны ВСУ повредили газопровод в Воронежской области

TASS/EPA Как минимум 25 беспилотников было уничтожено силами ПВО в Воронежской области в ночь с 8 на 9 июня, из-за атаки дронов в регионе поврежден газопровод, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.