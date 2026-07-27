Малосольные помидоры в банке: простой пошаговый рецепт быстрой летней закуски к столу

Сочные малосольные помидоры по этому рецепту радуют насыщенным вкусом уже через несколько часов. Благодаря предварительному удалению кожицы маринад быстрее проникает в мякоть, поэтому томаты получаются особенно ароматными, нежными и равномерно пропитанными специями.
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