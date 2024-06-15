National Interest: пришел конец эпохи «мягкой силы»

В краткосрочной перспективе оружие сильнее слов, но на длинной дистанции слова влиятельнее. Жесткая и мягкая сила иногда противоречат друг другу, но, когда они умело сочетаются, притяжение становится мультипликатором силы для генератора идей и смыслов.