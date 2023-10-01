К чему приводит экономия на расходниках

﻿﻿Рост цен на расходные материалы для автомобилей вынуждает водителей хитрить в целях экономии. Например, если при замене масла оставить старый масляный фильтр, что произойдет? Основное назначение фильтра – очистка смазывающей жидкости от грязи и продуктов сгорания топлива.