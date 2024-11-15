«Москвичи и так нам страшно завидуют и ненавидят» – генерал ВСУ против ударов «вглубь РФ»

Политнавигатор У русских в крови ненависть к украинцам, за то, что они лучше живут. Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».