Из-за пожара в Алтайском крае погибли дети

Инцидент унес жизни людей, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные МЧС России. В районном центре Благовещенка загорелся частный дом, в итоге на 9 квадратных метрах было повреждено потолочное перекрытие.
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