ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Почти 500 расчетов БПЛА ВСУ размещались в Доброполье и окрестностях, половина была уничтожена, рассказал ТАСС начальник разведки 110-й бригады группировки войск "Центр" с позывным Удав.
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