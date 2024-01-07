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    Ну и что - подземные реки? У меня вот в районе третий год подряд все меньше водвы в колодцах и скважинах, все котлова...Трещина на озере....
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Трещина на озере. Китайцы обиделись, что мы отказали им в воде Байкала

Трещина на озере. Китайцы обиделись, что мы отказали им в воде Байкала

Сначала - о том, что происходит в Китае. По данным ООН, за последние 50 лет обеспечение водой населения Центральной Азии сократилось в 3, 5 раза.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
А ещё, в районе ЭКВАТОРА, на сравнительно небольшой глубине, протекает ПОДЗЕМНАЯ РЕКА и в АВСТРАЛИИ. В книгах тибетского Ламы, Лобсанга Рампы, указано, гле есть ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ!
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11 мин.
Валентина Э
&quot;...странно, что китайцы с удовольствием учатся копировать Lamborghini, или часовые механизмы с турбийоном от 5 .000 долларов за штучку, и при этом не хотят наводить порядок в своих озёрах и в своих водоёмах, испытывая нужду в пресной воде.&quot; Мне тоже это странно! Вообще не надо ни с кем делиться!
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10 мин.
Aleksandr Sobolev
Ну и что - подземные реки? У меня вот в районе третий год подряд все меньше водвы в колодцах и скважинах, все котлованы обмилели - купаться негде! Просто вода - периодами - по уходит в земле, то возвращаеться! Теперь лет 20-25 ждать наверное! А подземных рек куча и что - воду то мне с них не достать! (((кстати котлованы обмелели тут у меня (их много) и люди стали коттеджи строить на этих местах! Просто будет угар - когда лет через 20 уровень воды опять поднимиться и их начнет топить!😁
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18 сек.

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