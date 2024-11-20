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  • саша дмитренко
    зверек!  заткни  анус,,от  тебя  ВОНЯЕТ  ДЕРЬМОМ!!!)))))))))))))))))))))))))))Имеет ли морально...
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Известный скандальными высказываниями депутат ГД Ильтяков снова «отличился»

Известный скандальными высказываниями депутат ГД Ильтяков снова «отличился»

«Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечишки?<.> Не слишком вы себе позволяете, чучела? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись.

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Комментарии
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Олег Дембо
Избави бог страну от такого радетеля, а Думу от такого депутата!
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19 час.
ГМ
Галина Михайлова
А почему вообще кто́ то имеет право решать за женщину,что ей делать можно а,что нельзя.Почему если есть делалка,то должна быть и рожалка?
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19 час.
Дмитрий Бакланов
А почему за мужчину решают можно ли ему изнасиловать Галину Михайловну или нет? Так и с рождением.
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17 час.

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