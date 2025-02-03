В МГИМО прошел 3-й гала-концерт Кабинета Конфуция по случаю китайского Нового года

Москва, 1 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в Московском государственном институте международных отношений /МГИМО/ состоялся 3-й гала-концерт Кабинета Конфуция по случаю китайского Нового года, известного также как Чуньцзе или праздник Весны, который в этом году выпал на 29 января.
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