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Китай

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В МГИМО прошел 3-й гала-концерт Кабинета Конфуция по случаю китайского Нового года

Москва, 1 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в Московском государственном институте международных отношений /МГИМО/ состоялся 3-й гала-концерт Кабинета Конфуция по случаю китайского Нового года, известного также как Чуньцзе или праздник Весны, который в этом году выпал на 29 января.

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