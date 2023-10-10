Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

281 подписчик

Старейшины аборигенов отказались обследовать разрушенные Rio Tinto каменные убежища в Западной Австралии

Старейшины аборигенов отказались обследовать разрушенные Rio Tinto объекты наследия в Западной Австралии, опасаясь того, что горнодобывающая компания преуменьшает ущерб, который она нанесла в августе в результате взрывных работ, затронувших каменное убежище коренных народов, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх