Старейшины аборигенов отказались обследовать разрушенные Rio Tinto каменные убежища в Западной Австралии

Старейшины аборигенов отказались обследовать разрушенные Rio Tinto объекты наследия в Западной Австралии, опасаясь того, что горнодобывающая компания преуменьшает ущерб, который она нанесла в августе в результате взрывных работ, затронувших каменное убежище коренных народов, пишет Reuters.