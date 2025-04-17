Вновь напомню, что Россия на сегодня контролирует только пятую часть Малороссии (т.н. Украины). Всё остальное – под врагом.
Россия-Русь юридически теряет полмиллиона кв. км
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Боюсь, что автор прав на 100% в своих опасениях. Закулисная возня Кремля с Трампом и его шавками весьма дурно пахнет. Хуже того, она грозит гибелью России.
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17 час.
сергей руденко
Прав на сто
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16 час.
Владимир Карпов
А чего тут непонятного - у нас во власти полно предателей с умственным развитием ниже плинтуса ! Вот отсюда и бардак в стране ив политике. Достаточно указать на вялотекущую СВО, хотя мы во много раз сильнее укров. Но почему-то эта сила уже 3 года не даёт нам значительных дивидентов, всё чего-то тянем кота за хвост и сопли жуём !
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8 час.
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