Россия-Русь юридически теряет полмиллиона кв. км

Боюсь, что автор прав на 100% в своих опасениях. Закулисная возня Кремля с Трампом и его шавками весьма дурно пахнет. Хуже того, она грозит гибелью России.

Владимир Карпов

А чего тут непонятного - у нас во власти полно предателей с умственным развитием ниже плинтуса ! Вот отсюда и бардак в стране ив политике. Достаточно указать на вялотекущую СВО, хотя мы во много раз сильнее укров. Но почему-то эта сила уже 3 года не даёт нам значительных дивидентов, всё чего-то тянем кота за хвост и сопли жуём !