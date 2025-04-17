РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Да, Вы вполне понимаете механику видео игры, но почему-то совершенно не в состоянии постичь то, зачем кто-то эту виде...Человек похож на ...
  • Алик Гумер
    Так это  истина жизни - на глазах , было так = стало так , можно потрогать , осознать .... - все в рамках законов мир...Человек похож на ...
  • Воробей
    Описываемые Вами процессы никакого отношения к Истине не имеют.Человек похож на ...

Россия-Русь юридически теряет полмиллиона кв. км

Россия-Русь юридически теряет полмиллиона кв. км

Вновь напомню, что Россия на сегодня контролирует только пятую часть Малороссии (т.н. Украины). Всё остальное – под врагом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Боюсь, что автор  прав  на  100%  в своих опасениях. Закулисная возня  Кремля  с  Трампом  и его шавками весьма  дурно  пахнет. Хуже  того, она грозит гибелью России.
Ответить
17 час.
сергей руденко
Прав на сто
Ответить
16 час.
Владимир Карпов
А чего тут непонятного - у нас во власти полно предателей с умственным развитием ниже плинтуса ! Вот отсюда и бардак в стране ив политике. Достаточно указать на вялотекущую СВО, хотя мы во много раз сильнее укров. Но почему-то эта сила уже 3 года не даёт нам значительных дивидентов, всё чего-то тянем кота за хвост и сопли жуём !
Ответить
8 час.
наверх