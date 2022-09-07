The Economist: "Центральные банки обеспокоены тем, что начинается новая эра высокой инфляции"

Инфляция в США, а также в Европе может затянуться. Фото: ru.freepic.comЭкономические проблемы в западных странах, о которых сообщает FederalCity, могут продлиться гораздо дольше, чем предполагалось изначально, перейдя в «хроническую стадию».
Инфляция в США, а также в Европе может затянуться. Фото: ru.freepic.comЭкономические проблемы в западных странах, о которых сообщает FederalCity, могут продлиться гораздо дольше, чем предполагалось изначально, перейдя в «хроническую стадию».
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