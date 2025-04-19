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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на массовое жилье

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на массовое жилье

Рязанский район стал первым по снижению цен на массовые новостройки в Москве В первом квартале 2025 года столичные новостройки массового сегмента заметнее всего подешевели в Рязанском районе Рязанский район занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на новостройки массового сегмента за квартал.

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