Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на массовое жилье

Рязанский район стал первым по снижению цен на массовые новостройки в Москве В первом квартале 2025 года столичные новостройки массового сегмента заметнее всего подешевели в Рязанском районе Рязанский район занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения цен на новостройки массового сегмента за квартал.