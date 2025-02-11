На омской «трассе смерти» сегодня утром загорелась фура. Черный дым от пожара был виден за несколько километров отсюда.
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На омской «трассе смерти» сегодня утром загорелась фура. Черный дым от пожара был виден за несколько километров отсюда.