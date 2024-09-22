Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области произошел пожар

Возгорание сухой растительности произошло из-за падение обломков сбитого беспилотника в Миллеровском районе Ростовской области в ночь на 22 сентября, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
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