НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Спасибо, что купили наш скам: авторы экшена Level Zero: Extraction свернули поддержку и...

Спасибо, что купили наш скам: авторы экшена Level Zero: Extraction свернули поддержку и...

Спасибо, что купили наш скам: авторы экшена Level Zero: Extraction свернули поддержку игры всего через 2 недели после ее выходаРазработчики Doghowl Games и издатель tinyBuild объявили о завершении поддержки экстракшн-шутера Level Zero: Extraction.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх