Спасибо, что купили наш скам: авторы экшена Level Zero: Extraction свернули поддержку и...

Спасибо, что купили наш скам: авторы экшена Level Zero: Extraction свернули поддержку игры всего через 2 недели после ее выходаРазработчики Doghowl Games и издатель tinyBuild объявили о завершении поддержки экстракшн-шутера Level Zero: Extraction.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)