Усадьбу Валуево отреставрируют

В ТиНАО проведут реставрацию усадьбы Валуево. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта по сохранению зданий скотного и конного дворов, паркового павильона, ворот главного въезда и двух башен ограды.
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