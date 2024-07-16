Москва стала первой по росту стоимости жилья в России

Москва заняла первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста стоимости жилья на рынке новостроек во втором квартале 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков платформы bnMAP.
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