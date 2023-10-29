Как рынки откроются 30 октября?

После очередного повышения ключевой ставки рубль укреплялся до 92,6 за доллар, а рынок акций просел. Каким будет курс рубля в ближайшее время?В пятницу Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2%, до 15%.
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