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  • leonid
    Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 окт...Антисемитизм шага...
  • Evgenija Palette
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Как рынки откроются 30 октября?

Как рынки откроются 30 октября?

После очередного повышения ключевой ставки рубль укреплялся до 92,6 за доллар, а рынок акций просел. Каким будет курс рубля в ближайшее время?В пятницу Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2%, до 15%.

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