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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Жулин: «Алиса Лю уже все выиграла, и у нее уже не будет такого интереса к соревнованиям. Думаю, она закончила карьеру»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении двукратной олимпийской чемпионки Алисы Лью пропустить сезон.

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