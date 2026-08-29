НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанның Иске Татар бистәсендә Мөхәммәд Пәйгамбәрнең тууын билгеләп үттеләр

Казанның Иске Татар бистәсендә Мөхәммәд Пәйгамбәрнең тууын билгеләп үттеләр

Бүген Казанның Иске Татар бистәсендә Мәрҗани мәчете янында Мөхәммәд пәйгамбәрнең с.г.в. тууына багышланган гомумшәһәр Мәүлид ән-Нәби бәйрәме узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым