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Интим продлевает жизнь, но не всегда: Учёные назвали немаловажное условие

Интим продлевает жизнь, но не всегда: Учёные назвали немаловажное условие

Американские специалисты выяснили, как продлить жизнь при помощи приятного занятияУчёные Колумбийского университета провели исследование и выяснили, что интимная жизнь в пожилом возрасте приносит очень много пользы.

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