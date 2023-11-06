Интим продлевает жизнь, но не всегда: Учёные назвали немаловажное условие

Американские специалисты выяснили, как продлить жизнь при помощи приятного занятияУчёные Колумбийского университета провели исследование и выяснили, что интимная жизнь в пожилом возрасте приносит очень много пользы.
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