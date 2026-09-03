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The Eurasia Daily news agency

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Lavrov: all branches of the German Goethe Institute in Russian cities will be closed

Lavrov: all branches of the German Goethe Institute in Russian cities will be closed

After the German authorities decided to liquidate the Russian House in Berlin, the Russian side will take mirror measures against German cultural institutions on its territory.

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