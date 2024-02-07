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Закон, порядок, государство

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"Без фото теперь не уедешь": необычная "новинка" красуется на въезде во Владивосток

"Без фото теперь не уедешь": необычная "новинка" красуется на въезде во Владивосток

В среду, 7 февраля, на въезде во Владивосток со стороны Артёма, напротив ростральной колонны, появилась новая достопримечательность, делится в tg — канале newsvlru (18+).

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