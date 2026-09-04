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Татар-информ

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Народный фронт передал партию помощи бойцам на 13 млн рублей

Народный фронт передал партию помощи бойцам на 13 млн рублей

Народный фронт совместно с компанией «Напитки Вместе» передал военнослужащим из Татарстана, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, очередную партию помощи в рамках проекта «Всё для Победы!».

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