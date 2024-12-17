Депутат Яцик: командование 211-й бригады ВСУ издевалось над военнослужащими

Командование 211-й бригады Вооруженных сил Украины пытало военнослужащих за отказ отдать деньги. Временная следственная комиссия получила материалы еще осенью, но разбирательство началось лишь сейчас, сообщила сайту «Новости.
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