Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Вера Ванидовская

Не пишите так. Ведь в Казахстане много нормальных людей. Не оскорбляйте. Хотя конец у них будет неважный, это понятно. Мы даже тепло им в этом году ремонтировали. У них каждый хочет быть только начальником . Гайки крутить - нет.