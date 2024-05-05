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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Не пишите так. Ведь в Казахстане много нормальных людей. Не оскорбляйте. Хотя конец у них будет неважный, это понятно. Мы даже тепло им в этом году ремонтировали. У них каждый хочет быть только начальником . Гайки крутить - нет.
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52 мин.
Александр Плешков
америка туда залезет
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47 мин.
СимАчка Пушистая
или китай. Надо вообще всё-всё до винтика последнего с Байконура демонтировать и вывезти. Пусть травой зарастает. Возвращается на круги своя...
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