Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.
Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Ванидовская
Не пишите так. Ведь в Казахстане много нормальных людей. Не оскорбляйте. Хотя конец у них будет неважный, это понятно. Мы даже тепло им в этом году ремонтировали. У них каждый хочет быть только начальником . Гайки крутить - нет.
Ответить
52 мин.
Александр Плешков
америка туда залезет
Ответить
47 мин.
СимАчка Пушистая
или китай. Надо вообще всё-всё до винтика последнего с Байконура демонтировать и вывезти. Пусть травой зарастает. Возвращается на круги своя...
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии