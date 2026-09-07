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Контрафронт

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Перу: В целях борьбы с преступностью в регионе официальные лица продлили чрезвычайное положение (ЧП)...

Перу: В целях борьбы с преступностью в регионе официальные лица продлили чрезвычайное положение (ЧП) на районы Пиура, Кастилья, Вейнтисейс-де-Октубре и Катакаос провинции Пьюра, округа Суллана и Беллависта провинции Суллана, а также провинции Паита и Талара департамента Пьюра на 60 дней с 4 сентября по 11 ноября.

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