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Реаниматолог Ярцев: Эвакуированные из Газы россияне страдают от обезвоживания

Реаниматолог Ярцев: Эвакуированные из Газы россияне страдают от обезвоживания

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, который проводил в числе своих коллег, состоящих в медицинской бригаде, первичный осмотр прибывших через КПП «Рафах» россиян, что практически все из 70 эвакуированных с территории Газы граждан России страдают от обезвоживания.

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