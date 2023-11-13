Реаниматолог Ярцев: Эвакуированные из Газы россияне страдают от обезвоживания

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, который проводил в числе своих коллег, состоящих в медицинской бригаде, первичный осмотр прибывших через КПП «Рафах» россиян, что практически все из 70 эвакуированных с территории Газы граждан России страдают от обезвоживания.
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