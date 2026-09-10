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Царьград

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Челси обыграл Лидс 6:3 и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Челси обыграл Лидс 6:3 и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

В матче третьего раунда Кубка английской лиги «Челси» разгромил «Лидс» со счетом 6:3 на «Стэмфорд Бридж».

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