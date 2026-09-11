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Регионы России

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«Торпедо» разгромило «Ладу» в матче КХЛ

«Торпедо» разгромило «Ладу» в матче КХЛ

В составе победителей отличился хет-триком нападающий Даниил Сероух. Также шайбы забросили Михаил Воробьёв, Виктор Федоров, Роберт Нарделла и Владимир Ткачев.

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