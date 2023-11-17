Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медицинского страхования

Закон о проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 17 ноября.
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