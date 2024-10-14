Иран и Оман призвали усилить меры по решению ближневосточного конфликта

Необходимость усилий региональных игроков по предотвращению дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке подчеркнули в ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр королевской канцелярии Омана Султан бин Мухаммед аль-Нумани.
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