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Дзюба сможет сыграть с «Балтикой». Директор «Локо» подтвердил

Дзюба сможет сыграть с «Балтикой». Директор «Локо» подтвердил

Накануне форвард «Локомотива» пропустил матч с «Ростовом» (1:2) в Фонбет Кубке России. «Дзюба не приехал на матч с «Ростовом», потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к «Балтике».

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